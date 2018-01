Mucegaiul din locuinte - la ce boli esti expus si cum poti scapa de el?

Generalitati Sus

Mucegaiul este o forma de ciuperca, care se dezvolta in spatiile unde exista umiditate foarte mare, in baie, bucatarie, in spatele masinii de spalat, in jurul chiuvetei, in zonele unde exista tapet, pardoseala, in spatele placilor de teracota, dar si in jurul ferestrelor.

Mucegaiul are efecte negative asupra sanatatii umane, ducand la aparitia alergiilor si, mai grav, a unor boli de plamani.