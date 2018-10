Legumele si fructele de toamna - adevarate minuni pentru sanatate

Toamna este cel mai potrivit anotimp pentru a te vitaminiza si a-ti intari imunitatea, inaintea sezonului rece.

Legumele si fructele de sezon sunt cele mai bogate in antioxidanti, vitamine si minerale, esentiale pentru sanatatea organismului.

Consuma-le ca atare sau in salate, pentru a-ti reface resursele de energie si pentru a preveni infectiile si afectiunile aparatului respirator si circulator.

Strugurii negri – cei mai bogati in antioxidanti

Aceste fructe sunt o adevarata minune a naturii, continand vitaminele A, B1, B2, B6, C, PP si K.

Totodata, au minerale benefice, precum potasiu, fosfor, magneziu, fier, calciu si mangan. Strugurii mai contin cantitati importante de aminoacizi, acid tartric si citric.

Strugurii negri sunt cei mai bogati in antioxidanti, in coaja lor gasindu-se cea mai mare cantitate de resveratrol care poate exista in vegetale. Acest antioxidant te protejeaza de cancer, bolile de inima si maladiile degenerative.

Merele - tonic natural pentru nervi si muschi

Merele sunt excelente pentru curatarea sangelui de grasimi, scazand colesterolul rau. Totodata, contin vitamine care tonifica nervii si muschii.

De asemenea, consumul de mere scade riscul infectiilor intestinale, reumatismului si afectiunilor bronsice.

Prunele - bune pentru ficat

Consumate proaspete, prunele decongestioneaza ficatul si stimuleaza functiile nervoase. Ele au totodata proprietati diuretice si dezintoxicante. In medicina traditionala, sunt folosite pentru a trata inflamarea splinei.

Nucile - benefice pentru artere si sanatatea inimii

Bogate in grasimi nesaturate, minerale, vitamina E, sulf si arginina, nucile mentin arterele flexibile si inima sanatoasa. Consumul regulat de nuci ofera cea mai buna protectie cardiovasculara pe termen lung.

Ele contin Omega 3, acizi grasi nesaturati esentiali pentru organism, cu rol important in scaderea colesterolului.

Varza si ardeiul - bogate in vitamina C

Aceste doua alimente naturale ocupa primele locuri in topul legumelor bogate in vitamina C, un puternic antioxidant natural, care te fereste de raceli si alte infectii ale aparatului respirator.

Varza contine si foarte multe fibre, oferind protectie tractului digestiv si prevenind constipatia. Ardeiul gras, pe de alta parte, este o sursa bogata de vitamine E si B6.

In ardeiul iute se gaseste o alta substanta miraculoasa, capsaicina. Acest compus vegetal scade colesterolul rau, tine sub control diabetul, reduce durerea si inflamatia.

Morcovii - efect anti-cancerigen

Binecunoscuti pentru rolul lor benefic asupra vederii, morcovii au si rol antitumoral.

Studiile au demonstrat ca aceste legume scad cu 30% riscul aparitiei cancerului de plamani, de sani si de colon, multumita unui pesticid natural care intra in componenta lor, numit falcarinol.

Maslinele si migdalele - cea mai buna sursa de vitamina E

Atat maslinele, cat si migdalele contin surse importante de vitamina E, indispensabila sanatatii si frumusetii tenului, a parului si a unghiilor. Consumate zilnic pe stomacul gol, migdalele imbunatatesc memoria.

Cartofii si fasolea - pline de vitamina B6

Fasolea are foarte multe proteine, dar si vitamina B6, care intareste sistemul imunitar. Vitamina B6 se gaseste si in cartofi, oferind protectie impotriva bolilor cardiovasculare si intarind sistemul nervos.