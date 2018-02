Raceala si gripa - simptome detaliate

Raceala si gripa au in general, aceleasi simptome (stranut, tuse, durere in gat) dar sunt cauzate de virusuri diferite.



Gripa poate fi mult mai grava decat raceala. Daca o persoana este in forma si are o stare buna de sanatate, ar putea tine sub control manifestarile gripei si racelii fara sa apeleze la consultul medicului.



Unii oameni, au insa, nevoie de ingrijiri suplimentare, mai ales daca sunt expusi riscului de complicatii pulmonare grave, cum ar fi pneumonia si bronsita. Din aceasta categorie fac parte oamenii de peste 65 de ani, dar si copiii.



Exista un motiv pentru fiecare stranut, durere si tuse. Aflati de ce corpul se manifesta in acest fel si descoperiti cele mai importante moduri de a va ameliora starea de sanatate.

Oamenii de peste 65 de ani, dar si copiii trebuie sa se adreseze medicului daca:

- acuza disconfort sau manifestari ale unor afectiuni cardiovasculare sau astm

- au boli renale sau hepatice grave

- au diabet

- au imunitate scazuta din cauza unor conditii sau tratamente

- au suferit un accident vascular cerebral sau atac ischemic tranzitor.



Toate persoanele care ar putea face parte din grupa de risc crescut ar trebui sa solicite medicului de familie recomandari legate de vaccinul antigripal, deoarece vaccinarea antigripala ar fi cea mai buna modalitate de protectie impotriva virusului.

Simptome pentru raceala si gripa Sus

Exista peste 200 de virusuri care cauzeaza raceala si 3 care provoaca gripa. De asemenea, exista mai multe tulpini ale virusurilor gripale, iar continutul vaccinului antigripal se modifica in fiecare an pentru a proteja impotriva celor mai des intalnite tulpini.



1. Racelile - Simptomele racelii includ:

- rinoree, incepand cu mucus clar care se transforma in mucozitati dense, de culoare galbena sau verde

- nas infundat

- dureri in gat

- stranut

- tuse



Persoanele care sufera de raceala pot manifesta si febra usoara, dureri de urechi si de cap, oboseala. Simptomele apar la una sau doua zile dupa ce a fost contactat virusul si se agraveaza treptat. Unele tipuri de raceli pot dura una-doua saptamani.



2. Gripa - de obicei aceasta se manifesta mult mai rapid decat raceala si simptomele includ:

- febra de 39-40 grade Celsius, cu debut brusc

- dureri musculare

- transpiratie

- epuizare

- oboseala

- tuse seaca

- stranut

Stranut Sus

Ce inseamna. Corpul expulzeaza bacteriile si alte particule prin eliminarea brusca a aerului din piept. Nu incercati sa va abtineti sa stranutati intrucat in acest fel corpul incearca sa evacueze iritantii.



Cand sa va faceti griji. In cazul in care stranutul interfereaza cu actiunile normale sau daca stranutul persista dupa ce alte simptome ale gripei sau racelii au disparut, ar trebui consultat medicul pentru a afla daca o alergie ar putea fi cauza stranutului.



Metode de tratament la domiciliu. Utilizarea medicamentelor antivirale ajuta la prevenirea raspandirii virusurilor. In acelasi scop, este indicat sa se spele mainile dupa fiecare stranut in urma caruia s-a pus mana la gura.



Medicamente eliberate fara prescriptie medicala. Unele tipuri de antihistaminice (cele sedative) pot diminua reflexul stranutului, dar cei mai multi experti recomanda ca acest simptom, destul de inofensiv, sa nu fie tratat in mod special.

Frisoane si febra Sus

Ce inseamna. Frisoanele sunt modul in care corpul genereaza caldura atunci cand simte frigul. Frisoanele preceda de obicei febra, metoda prin care organismul se apara impotriva unui virus.



Cand sa va faceti griji. Se va contacta medicul in cazul in care temperatura depaseste 38.5 grade Celsius, in cazul in care febra persista mai mult de 72 de ore fara sa cedeze sau daca apar dificultati de respiratie sau ameteli.



Metode de tratament la domiciliu. Se recomanda consumul de lichide pentru a preveni deshidratarea. De asemenea, tamponarea corpului cu un burete cu apa calduta poate ameliora starea generala de disconfort.



Medicamente eliberate fara prescriptie medicala. Acetaminofenul, ibuprofenul sau naproxenul pot reduce febra.

Durere in gat Sus

Ce inseamna. Sunt prezente secretii retronazale care provoaca iritatia si inflamatia gatului.



Cand sa va faceti griji. Daca apar dificultati de inghitire sau respiratie severe, se va contacta medicul pentru a exclude o boala mult mai grava cum ar fi o infectie bacteriana.



Metode de tratament la domiciliu. Gargara cu apa calda cu sare calmeaza durerea, iar senzatia de iritatie poate fi ameliorata prin consumul de lichide fara cofeina, ceaiuri si supe.



Medicamente eliberate fara prescriptie medicala. Acetaminofenul sau ibuprofenul ajuta la reducerea inflamatiei.

Presiune la nivelul sinusurilor Sus

Ce inseamna. Mucusul s-a acumulat in pasajele nazale si poate fi blocat la nivelul sinusurilor, fara a se scurge in mod corespunzator.



Cand sa va faceti griji. Daca apare febra mai mare de 38.5 grade Celsius este posibil sa fie implicata o infectie bacteriana care va fi tratata cu antibiotice.



Metode de tratament la domiciliu. Se vor pastra sinusurile umede cu ajutorul unui umidificator sau inhaland aburii dintr-un recipient umplut cu apa fierbinte.



Medicamente eliberate fara prescriptie medicala. Spray-urile decongestionante pot ajuta la ameliorarea congestiei si a inflamatiei.

Tuse Sus

Ce inseamna. Tusea este un reflex al gatului care se declanseaza atunci cand mucusul excesiv a iritat terminatiile nervoase ale tractului respirator.



Cand sa va faceti griji. Daca respiratia este dificila si tusea este insotita de sange sau mucus decolorat ar putea fi implicate bronsita, sinuzita sau pneumonia.



Metode de tratament la domiciliu. In majoritatea cazurilor, medicamentele pentru tuse s-au dovedit a fi ineficiente, dar calmarea gatului iritat cu bomboane sau lichide calde ar putea imbunatati situatia.



Medicamente eliberate fara prescriptie medicala. Produsele care contin pseudoefedrina pot avea efect pozitiv dar ar putea declansa somnolenta. Naproxenul poate contribui la reducerea inflamatiei gatului.

Dureri corporale Sus

Ce inseamna. Intalnite mai ales in cazul gripei, durerile corpului sunt un semn ca in organism se elibereaza substante chimice care ajuta celulele albe sa lupte impotriva infectiei.



Cand sa va faceti griji. Numai in cazul in care durerile determina starea de invaliditate, fapt rareori intalnit in cazul unei gripe sau raceli.



Metode de tratament la domiciliu. Odihna si baile calde ar putea fi de ajutor pentru calmarea durerilor musculare. Cateva sticle cu apa calda asezate de jur-imprejurul persoanei bolnave ar putea avea acelasi efect.



Medicamente eliberate fara prescriptie medicala. Acetaminofenul sau ibuprofenul ar putea calma durerile.