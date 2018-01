Gat inflamat? Afla cateva remedii rapide

Gatul inflamat poate fi semnul unei faringite sau al unei amigdalite. Faringita este o inflamatie a gatului determinata de virusuri sau de bacterii, fiind intalnita cu precadere iarna. Uneori, aceasta poate anunta prezenta unei raceli, care insa se vindeca destul de usor, intr-o saptamana.

Amigdalita, infectia amigdalelor, este mai complicata si mai dureroasa decat faringita, deoarece apare puroiul pe amigdale. Sunt cazuri in care medicul poate recomanda un tratament cu antibiotice pentru tratarea amigdalitei.

Principalele remedii pentru durerile de gat Sus

Gargara cu apa sarata. Are un rolul de a diminua inflamarea gatului, fiind un remediu practicat de sute de ani. Apa sarata actioneaza si ca un antiseptic, ajutand la inlaturarea excesului de flegma de pe membrana mucoasa.

In plus, poate ameliora considerabil durerea de gat. Poti face gargara de cate ori simti nevoia intr-o zi.

Gargara cu apa calduta si bicarbonat de sodiu. Acesta este o solutie care elimina bacteriile, fungii sau alte organisme care provoaca infectii in gat. Solutia se prepara dintr-un pahar cu apa calduta, un sfert de lingurita de bicarbonat de sodiu si un varf de sare. Gargara se face o data la trei ore sau de cate ori este nevoie.

Mierea, adaugata in ceaiul caldut, face minuni pentru gatul inflamat, deoarece prezinta proprietati antibacteriene. Mierea este un adevarat dezinfectant natural, calmeaza inflamatia si contribuie la eliminarea secretiilor din caile respiratorii.

De aceea, este indicat sa iei cate o lingurita de miere de doua sau de trei ori pe zi. Daca vrei sa-si faca efectul, nu trebuie sa bei apa sau sa mananci timp de o jumatate de ora.

Ceaiurile. Foarte multe ceaiuri te pot ajuta sa lupti cu boala. De exemplu, ceaiul verde contine anumiti antioxidanti care pot contribui la grabirea vindecarii organismului. Ceaiurile de musetel, cimbrisor, galbenele sau cel de muguri de brad te pot ajuta in lupta cu durerile de gat.

Usturoiul. Este renumit pentru calitatile sale antibacteriene si antiseptice, fiind de real ajutor celor care sufera de dureri de gat. Usturoiul contine alicina, care are rolul de a distruge bacteriile. Daca nu poti sa il mananci crud, il gasesti la plafar sub forma de capsule.

Mancaruri usoare. Durerea de gat iti suprima, de regula, pofta de mancare, insa este foarte important sa mananci. De exemplu, supa de pui este renumita pentru efectul sau calmant in cazul racelilor insotite de dureri de gat.

Lamaia. Fiind bogata in vitamina C, trebuie sa o consumam in caz de raceala fie in ceaiuri, fie pur si simplu cruda, iar proprietatile sale antimicrobiene nu vor intarzia sa apara.

Salvia. Are proprietati antiseptice si decongestioneaza caile respiratorii, asa ca nu trebuie sa te feresti sa o folosesti in ceai sau poti fierbe putina salvie uscata in apa si ulterior sa faci gargara cu solutia obtinuta.