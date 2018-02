19 produse alimentare care pot lupta cu pofta de zahar

Pofta de zahar este extrem de frecventa, in special in randul femeilor. De fapt, pana la 97% dintre femei si 68% dintre barbati raporteaza ca sufera de un fel de pofta de mancare, inclusiv pofta pentru zahar.

Cei care se confrunta cu o pofta de zahar simt o dorinta puternica de a manca ceva dulce si poate fi greu sa se abtina in jurul hranei. Acest lucru poate duce la consumul exagerat de calorii, uneori in mod regulat.

Din fericire, exista lucruri pe care le puteti face pentru a „pacali” pofta de dulce.

Alimente care va pot ajuta sa va luptati cu pofta de zahar Sus

Fructe

Atunci cand majoritatea oamenilor simt o pofta de zahar, ajung sa consume alimente bogate in grasimi, cu continut ridicat de zahar, cum ar fi ciocolata.

Fructele sunt un dulce natural, dar contin, de asemenea, o multime de fibre benefice din plante, permitandu-va sa va mentineti sanatosi.

Pentru a va asigura ca va linisteste pofta de dulce, mancati fructe care sunt mai putin bogate in zaharuri, cum ar fi mango sau strugurii.

Fructe de padure

Fructele de padure sunt o alegere nutritiva excelenta pentru stoparea poftei de zahar.

Au gustul dulce, dar continutul ridicat de fibre inseamna ca sunt de fapt destul de scazute in cantitatea de zahar. In plus, fructele de padure sunt bogate in vitamine si au puternice proprietati antioxidante si antiinflamatoare.

Asta inseamna ca acestea pot contribui la reducerea factorilor de risc pentru bolile cronice cum ar fi bolile de inima si diabetul.

Ciocolata neagra

Ciocolata neagra este una dintre cele mai frecvent raportate alimente pe care oamenii le mananca atunci cand le e pofta de ceva dulce. Cu toate acestea, daca vi se face pofta de ciocolata, puteti face o alegere mai sanatoasa prin alegerea ciocolatei negre.

Ciocolata neagra este ciocolata care contine mai mult de 70% cacao. De asemenea, contine si polifenoli. Unele studii au aratat ca efectele antioxidante si antiinflamatorii ale acestor polifenoli pot contribui la imbunatatirea markerilor sanatatii inimii.

Batoane

Nu toate batoanele de gustare sunt sanatoase, iar unele sunt foarte bogate in grasimi si zahar. Cu toate acestea, daca doriti ceva de rontait, exista unele optiuni mai bune si mai sanatoase.

Incercati mai degraba sa cautati un baton de gustare facut din ovaz si indulcit cu fructe proaspete sau uscate, decat unul facut din zahar.

Cele mai bune batoane au fost facute cu alimente care sunt susceptibile de a fi mai bogate in fibre si contin mai multe substante nutritive benefice.

Seminte de chia

Semintele de Chia sunt o sursa de multe substante nutritive importante, printre care si acizii grasi omega-3, fibrele dietetice solubile si cativa compusi sanatosi din plante.

De fapt, fibrele solubile reprezinta aproximativ 40% din semintele de chia.

Acest tip de fibra absoarbe usor apa si se umfla pentru a forma o substanta asemanatoare cu un jeleu in intestin, ceea ce va poate ajuta sa va mentineti mai mult timp si sa impiedicati pofta de zahar.

Guma de mestecan fara zahar

Guma de mestecat poate fi o modalitate excelenta de a va controla pofta de zahar. Guma este facuta cu indulcitori artificiali, are un gust dulce, dar contine un numar minim de calorii si nu contine zahar.

Desi rezultatele sunt mixte, unele studii au constatat, de asemenea, ca guma de mestecat ar putea ajuta la controlul foamei, poftelor si a aportului de alimente bogate in carbohidrati.

Pe langa faptul ca va ajuta sa va luptati cu nevoia de zahar, mestecarea gumei dupa mese este buna pentru dinti.

Leguminoasele

Legumele precum lintea, fasolea si nautul sunt surse de fibre si de proteine. De fapt, o ceasca (198 grame) de linte va ofera aproximativ 18 grame de proteine si 16 grame de fibre. Ambii nutrienti sunt considerati a creste senzatia de „plin”.

Astfel, teoretic, inclusiv legumele din dieta dumneavoastra v-ar putea ajuta sa va simtiti mai plin si sa va reduca pofta de zahar indusa de foame.

In concordanta cu aceasta, o analiza recenta a constatat ca mancatul lintei poate ajuta la scaderea in greutate. Acest lucru se poate datora in mare, efectelor benefice pe termen scurt pe care legumele le pot avea asupra poftei de mancare.

Iaurtul

Iaurtul este o gustare sanatoasa, bogata in proteine si bogata in calciu. In plus, unele studii au sugerat ca iaurtul ar putea fi o gustare buna pentru a va ajuta sa va reglati apetitul si sa va controlati poftele.

De fapt, un studiu a constatat ca femeile sanatoase care au ales sa manance un iaurt grecesc bogat in proteine ca si gustare dupa-amiaza le-a fost mai putin foame si au mancat mai putin in cursul zilei, comparativ cu cei care au avut o gustare cu mai putine proteine sau fata de cei care nu au avut nici o gustare.

Curmale

Sunt hranitoare si foarte dulci. Chiar daca au fost uscate, ele sunt o mare sursa de fibre, potasiu, fier si vitamine. Puteti incerca sa le combinati cu migdale pentru o recompensa dulce si crocanta.

Cartofii dulci

Cartofii dulci sunt hranitori, dulci si foarte satiosi. Acestia contin in principal carbohidrati, dar si fibre si o serie de vitamine si minerale, inclusiv vitamina A, vitamina C si potasiu.

Includerea unei surse de carbohidrati cum ar fi cartofii dulci in mesele dumneavoastra poate combate pofta de dulce prin adaugarea de calorii la mese si facandu-le mai echilibrate.

Carne, pasare si peste

Includerea unei surse de proteine cum ar fi carnea, pasarile de curte sau pestele in mese va poate ajuta de preveniti pofta de zahar.

Daca incercati sa pierdeti din greutate, consumarea unor cantitati adecvate de proteine poate fi importanta pentru gestionarea aportului alimentar, a poftei si a greutatii.

Daca sunteti vegetarieni, nu va faceti griji – sursele de proteine pe baza de plante pot avea acelasi efect.

Sucuri din fructe

Daca doresti ceva dulce si ai nevoie de o gustare, un suc natural din fructe poate fi o optiune grozava.

Dulceata fructului, combinata cu efectul de umplere al iaurtului, va poate satisface nevoia de ceva dulce, toate oferind in acelasi timp o multime de substante nutritive benefice.

Suc fara zahar

Sucul este extrem de dulce si consumul mare de bauturi indulcite cu zahar au fost asociate cu o serie de boli, inclusiv boli de inima si diabet.

Consumatorii de suc care renunta la bauturile indulcite cu zahar pot prezenta pofta de zahar.

Prune confiate

La fel ca si curmalele, prunele confiate sunt pline de fibre si substante nutritive si au un gust foarte dulce.

Acest lucru inseamna ca puteti sa le folositi ca o alternativa sanatoasa la bomboane atunci cand va este pofta de dulce.

Continutul ridicat de fibre si sorbitolul natural, de asemenea, inseamna ca pot ajuta la ameliorarea constipatiei.

Oua

Ouale sunt alte alimente bogate in proteine, care pot ajuta la mentinerea apetitului si poftelor sub control.

Cercetarile au aratat ca un mic dejun bogat in proteine, cum ar fi ouale, poate reduce foamea si poate ajuta oamenii sa manance mai putin pe parcursul zilei.

Gustari cu fructe uscate

Combinatia exacta a ingredientelor poate varia, dar amestecul de gustari din fructe uscate poate fi o alegere excelenta daca doriti ceva dulce.

Dulceata fructului uscat poate ajuta la oprirea poftelor de zahar si este, de asemenea, o modalitate excelenta de a obtine niste nuci in dieta ta.

Nucile contin grasimi sanatoase, proteine, fibre si o gramada de alte componente naturale sanatoase.

Alimente fermentate

Iaurtul, kefirul, kimchi, kombucha si sauerkrautul sunt surse de bacterii benefice. Bacteriile benefice gasite in aceste alimente pot ajuta la mentinerea echilibrului dintre bacteriile „bune” din intestine si la reducerea numarului de bacterii care provoaca boli.

Includerea unor alimente fermentate in dieta dumneavoastra ar putea contribui la mentinerea unui intestin sanatos si chiar ajuta la prevenirea poftelor alimentare.

Cereale integrale

Cerealele integrale sunt bogate in fibre si contin nutrienti, inclusiv vitamina B, magneziu, fier, fosfor, mangan si seleniu. Consumul de cereale integrale a fost legat de o viata mai lunga si mai sanatoasa, insemnand ca ele va pot ajuta sa va simtiti mai satul.

Cerealele integrale pot promova, de asemenea, dezvoltarea bacteriilor benefice cum ar fi Bifidobacteria, Lactobacilii si Bacteroidetes in intestin.

Legumele

Contin o multime de substante nutritive benefice. Conservarea mai multor legume este probabil unul dintre cele mai bune lucruri pe care le puteti face pentru sanatatea dumneavoastra si ar putea reduce riscul bolilor cum ar fi bolile de inima si cancerul.

Adaugarea legumelor in dieta dumneavoastra este o modalitate excelenta de a va simti mai satisfacut pe parcursul zilei.