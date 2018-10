Solutii naturale pentru combaterea insomniei

Insomnia reprezinta o tulburare a somnului. Persoanelor cu insomnie le este dificil sa adoarma sau sa isi pastreze starea de somn. Persoanele care sufera de aceasta afectiune nu se simt odihnite atunci cand se trezesc din somn. Acest lucru poate duce la oboseala si la alte simptome.

Insomnia este cea mai frecventa, dintre toate tulburarile somnului, potrivit cercetatorilor de specialitate. Specialistii afirma ca aproximativ o treime din totalul adultilor prezinta simptome ale insomniei. Intre 6-10% dintre adulti prezinta simptome severe ale insomniei.

O persoana este diagnosticata cu insomnie daca nu poate dormi cel putin trei nopti pe saptamana timp de cel putin trei luni, astfel fiindu-i afectata viata de zi cu zi.

Tipuri de insomine

• Insomnia acuta: aceasta dureaza zile sau chiar saptamani;

• Insomnia cronica: aceasta dureaza cel putin trei luni.

Cauzele insomniei depind de tipul de insomnie pe care il are pacientul. Insomnia pe termen scurt poate fi cauzata de stres, de un eveniment tulburator sau traumatic sau de modificari ale orelor de somn.

Insomnia cronica dureaza cel putin trei luni si este, de obicei, secundara unei alte afectiuni, cum ar fi:

• Afectiuni medicale ce provoaca durere, precum artrita sau durerile de spate;

• Probleme psihologice, cum ar fi anxietatea sau depresia;

• Consumul de anumite substante.

Insomnia poate afecta o persoana indiferent de varsta. Femeile au un risc mai mare de a dezvolta aceasta tulburare fata de barbati.

Persoanele cu anumiti factori de risc sunt mai susceptibile de avea insomnie. Acesti factori includ:

- Nivel ridicat de stres;

- Depresia;

- Starea materiala deficitara;

- Calatorii in tari cu diferite fusuri orare;

- Stil de viata sedentar;

- Ture de noapte la locul de munca;

- Menopauza.

Anumite afectiuni medicale cum ar fi obezitatea si bolile cardiovasculare pot duce, de asemenea, la insomnie.

Persoanele care sufera de insomnie, de obicei, au cel putin unul dintre urmatoarele simptome:

- Se trezesc foarte devreme dimineata;

- Fatigabilitate;

- Adorm greu;

- Iritabilitate;

- Schimbari ale dispozitiei.

De asemenea, este posibil ca persoanele respective sa aiba dificultati de a se concentra in activitatile de zi cu zi.

Pentru a diagnostica insomnia, medicul poate pune anumite intrebari cu referire la:

- conditii medicale;

- mediu social, psihologic sau emotional;

- istoricul personal.

Aceste informatii pot ajuta medicul sa determine cauzele care stau la baza insomniei. Acesta ar putea, de asemenea, sa ceara pacientului:

- sa se inregistreze video in timp ce doarme;

- sa noteze orele la care se trezeste din somn;

- sa tina un jurnal in care sa noteze orice modificare a somnului.

Uneori este recomandat un studiu al somnului. Pacientul va dormi intr-o camera, unde va fi inregistrat video si ii vor fi plasati pe corp electrozi, pentru a inregistra undele cerebrale si ciclurile de somn.

Rezultatele studiului vor oferi medicului informatii importante neuroelectrice si fiziologice.

Exista atat tratamente medicamentoase, cat si nemedicamentoase pentru insomnie. Medicul este cel care poate recomanda un tratament adecvat. Este posibil sa fie nevoie sa se incerce o serie de tratamente diferite inainte de a-l gasi pe cel eficient.

Specialistii recomanda terapia comportamentala cognitiva ca tratament de electie pentru insomnia cronica la adulti. De asemenea, acestia recomanda:

• Evitarea bauturilor cu cofeina;

• Evitarea petrecerii timpului in pat atunci cand nu se intentioneaza sa se doarma;

• Evitarea sedentarismului;

• Evitarea stresului.

Daca exista o tulburare psihica sau medicala ce contribuie la insomnie, este recomandata tratarea afectiunii de baza.

Medicamente pentru insomnie

Uneori, medicamentele sunt folosite pentru a trata insomnia. Acestea pot avea efecte secundare, in special daca sunt administrate pe termen lung, de aceea este recomandat sa fie consultat un medic inainte de a fi administrate.

Meditatia

Meditatia este o metoda naturala, usoara, fara medicamente, pentru a trata insomnia. Potrivit specialistilor, meditatia poate contribui la imbunatatirea calitatii somnului.

Cercetarile de specialitate sustin ca meditatia poate ajuta, de asemenea, si in urmatoarele cazuri:

• Stres;

• Anxietate;

• Depresie;

• Probleme digestive;

• Durere.

Melatonina

Melatonina hormonala este produsa in mod natural de catre organism in timpul ciclului de somn. Oamenii adesea iau suplimente de melatonina in speranta de a-si imbunatati somnul.

Studiile sunt neconcludente cu privire la faptul ca melatonina ar putea ajuta la tratarea insomniei la adulti. Exista dovezi ca suplimentele pot ajuta, dar este nevoie de mai multa cercetare.

Daca este administrata pe o perioada scurta, melatonina nu are efecte secundare, insa nu se stie daca exista efecte secundare in cazul administrarii pe termen lung.

Uleiuri esentiale

Uleiurile esentiale sunt lichide aromatice, fabricate dintr-o varietate de plante, flori si arbori. Oamenii trateaza multe afectiuni prin masarea pielii cu uleiuri esentiale. Aceasta metoda se numeste aromaterapie.

Uleiuri esentiale care pot ajuta in tratarea insomnie sunt:

• Uleiul de lavanda;

• Uleiul de musetel;

• Uleiul de lemn de santal.

Un studiu a constatat ca lavanda este utila in special in tratarea insomniei. Studiul a aratat ca un amestec de uleiuri esentiale a crescut calitatea somnului persoanelor afectate de insomnie.

Uleiurile esentiale nu produc, in general, efecte secundare atunci cand sunt utilizate conform instructiunilor.

Insomnia si sarcina

Insomnia este frecventa in timpul sarcinii, in special in primul si al treilea trimestru.

Fluctuatiile hormonale, greata si nevoia crescuta de a urina sunt unele modificari corporale care pot afecta calitatea somnului gravidei.

De asemenea, parturienta se poate confrunta cu stresul emotional, cum ar fi anxietatea cu privire la responsabilitatile pe care le va confrunta, ca mama.

Corpul gravidei sufera multe schimbari, cum ar fi un metabolism activ si o crestere a progesteronului, de aceea este normal sa fie afectata calitatea somnului.

Pentru a imbunatati calitatea somnului sunt recomandate urmatoarele:

- Mentinerea unei diete sanatoase si echilibrate;

- Mentinerea unei stari de hidratare corespunzatoare;

- Orar bine stabilit de somn;

- Practicarea diferitelor tehnici de relaxare in timpul zilei sau bai calde inainte de culcare.

Insomnia la copii

Si copiii pot avea insomnie, adesea din aceleasi motive ca si adultii. Potrivit specialistilor, copiii pot avea urmatoarele simptome:

- somnolenta in timpul zilei sau neliniste;

- iritabilitate si schimbari de dispozitie;

- probleme disciplinare repetate;

- randament scazut la scoala;

- probleme la memorare si deficit de atentie.

Insomnia nu este doar o provocare sau un mic inconvenient; este o tulburare reala de somn si poate fi trata.

Daca o persoana considera ca sufera de insomnie, aceasta trebuie sa consulte medicul pentru a descoperi cauzele posibile si pentru a obtine un tratament adecvat si sigur, ce poate imbunatati calitatea somnului.