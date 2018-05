Solutii simple pentru a scapa de calcaiele crapate

Incaltarile incomode, statul pentru mult timp in picioare si mersul pe jos isi lasa amprenta asupra picioarelor tale, mai ales asupra calcaielor.

Mai mult, calcaiele crapate sunt departe de a fi numai o problema estetica. Mai exact, pielea uscata de la nivelul talpilor care se trasforma in crapaturi adanci, dureroase duce adesea la aparitia unui disconfort accentuat si la aparitia durerii.

De aceea, este indicat sa acorzi importanta ingrijirii picioarelor tot timpul anului, si mai ales vara, cand vei purta sandale.

Inca de la inceput este indicat sa mergi la medicul specialist dermatolog care in urma unui consult poate stabili cu certitudine cauza calcaielor crapate.

Atentie! Sunt cazuri in care ingrosarea pielii calcaielor si craparea acestora este un semn al cancerului pulmonar. Medicul poate recomanda anumite antibiotice topice sau produse dermatocosmetice care au rolul de a grabi vindecarea.

Principalii factori predispozanti ai calcaielor crapate Sus

• Deshidratarea organismului.

• Utilizarea sapunului abraziv.

• Obiceiul de a face baie cu apa foarte calda sau dusuri cu apa fierbinte.

• Exfolierea calcaielor atunci cand pielea este deja uscata.

• Anumite afectiuni precum: diabetul zaharat, psoriazisul, obezitatea, hipotiroidismul, dermatita atopica, sau infectiile micotice.

• Predispozitia genetica

• Lipsa unor minerale si vitamine din organism.

Cum ingrijim calcaiele Sus

• Organismul pierde apa prin epiderma si de aceea pielea se poate usuca si devine aspra. In consecinta, este esential sa utilizezi zilnic o crema emolienta care sa repare pielea calcaielor care este supusa frecvent diferitelor agresiuni.

• Trebuie sa renunti la incaltamintea incomoda, din materiale de proasta calitate, care duce la aparitia transpiratiei picioarelor. Acestea nu au libertatea de a respira, in acelasi timp fiind un mediu bun pentru inmultirea bacteriilor. Indicat este sa porti pantofi sau sandale cat mai comode, din piele si sa alternezi folosirea pantofilor.

• Seara, fa-ti un obicei din a-ti inmuia picioarele in apa calduta. Ulterior, exfoliaza-ti calcaiele cu ajutorul unei pietre ponce sau a unei pile pentru calcaie. Dupa ce si aceasta etapa a ingrijirii a luat sfarsit, nu uita sa aplici o crema hidratanta pentru calcaie. Daca nu ai o astfel de crema, poti apela cu incredere la uleiul de argan sau la cel de migdale.

• Bea cel putin doi litri de apa pe zi. Deshidratarea organismului duce inclusiv la craparea calcaielor.

• Craparea calcaielor poate sa fie o consecinta a existentei unui deficit de vitamine si minerale din corp. De aceea, este indicat, ca la recomandarea medicului sau a farmacistului sa faci o cura cu vitamine, mai ales cu vitamina A si Zinc, fiind stiut faptul ca lipsa acestora duce la deteriorarea parului si la uscarea pielii.

Remedii pentru refacerea pielii crapate a calcaielor Sus

O serie de remedii naturiste pot contribui refacerea pielii crapate a calcaielor. Iata ce poti face:

• Seara, inmoaie picioarele in apa calduta in care poti adauga zeama de lamaie sau putin otet de mere.

• O masca facuta in casa dintr-o banana amestecata cu putina miere de albina este un adevarat elixir pentru pielea crapata a picioarelor.

• Dupa baie, maseaza-ti picioarele cu ulei de masline, de cocos sau de susan. Acestea au efecte benefice mai ales daca lasi uleiul sa actioneze toata noapte pe pielea calcaielor. In plus, uleiul de cocos este recunoscut pentru proprietatile sale antiinflamatorii si antimicrobiene, fiind inidcat in cazul calcaielor crapate care adesea, sunt predispuse la sangerari sau infectii.

• Mierea este recunoscuta pentru proprietatile ei emoliente si antibacteriene. Mai mult, cercetarile arata ca mierea poate ajuta la vindecarea si curatarea ranilor si la hidratarea pielii. De aceea, este indicat sa pui o lingura de miere intr-un pahar cu apa calda. Amesteca bine continutul, adauga cateva picaturi de lamaie, iar cu compozitia obtinuta maseaza-ti bland calcaiele. Dupa zece minute te poti spala.