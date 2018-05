Atentie cat timp petreceti la soare. Acesta poate provoca boli grave

Soarele inseamna fericire, concedii la mare sau la munte, relaxare. Insa pentru piele, acesta poate deveni riscant mai ales daca expunerea la soare are loc pentru mult timp si in intervalul orar 11.00 si 17.00, deoarece nivelul radiatiilor depaseste maximul admis.

Dorinta doamnelor si domnisoarelor de a arata bine, de a fi bronzate, bronz ce se obtine printr-o expunere prelungita la soare sau la radiatii UV artificiale, dar si scaderea stratului protector de ozon au dus la o crestere a incidentei afectiunilor pielii generate de soare.

Mai mult, se pare ca exista o legatura directa intre cancerele de piele si expunerea la soare. Astfel, 90% dintre carcinoame si 86% dintre melanoame sunt direct legate de expunerea necontrolata la ultraviolete.

Nicio crema nu asigura protectie de 100%, de aceea cea mai buna preventie este limitarea expunerii la soare. Totusi, nu te poti expune la soare fara o protectie adecvata. De aceea trebuie sa folosesti o crema cu factor de protectie solara ridicat, si sa reaplici crema la cel mult doua ore dupa prima aplicare.

Inclusiv cand iesi din apa marii trebuie sa te dai cu crema. De asemenea, nu este bine sa stai la soare intre orele 11.00 si 17.00 pe timpul verii, la mare, dar nici la munte. Arsurile solare daca se produc in copilarie, de exemplu, pot creste incidenta cancerului de piele cu pana la 70%, in viata adulta.

Arsurile solare sunt reactii inflamatorii cutane care apar dupa expunerea excesiva la radiatii ultraviolete.Simptomele arsurilor solare apar la cateva ore de la expunere si sunt insotite de durere, inrosirea pielii, aparitia unor basici cu lichid. Uneori, acestea sunt urmate si de dureri de cap si febra.

Solutii in caz de arsuri solare

• Cel mai comun remediu natural utilizat impotriva arsurilor solare este iaurtul. Acesta hidrateaza pielea si grabeste procesul de regenerare. De asemenea, de ajutor sunt si fulgii de ovaz inmuiati in apa, laptele, uleiul de masline.

• Otetul contine acid acetic si de aceea este un bun adjuvant in lupta cu durerile, inflamatiile si mancarimea specifice arsurilor solare. Acesta se aplica sub forma de compresa, dar numai pe zona inrosita si nu pe basicile sparte deoarece poate provoca si mai mare durere.

• Hidrateaza-te corespunzator. Bea apa ca sa vindeci mai rapid arsurile si sa elimini deshidratarea.

• Gelul cu vitamina E aplicat pe piele are rolul de a grabi procesul de vindecare al pielii.

• Consuma alimente bogate in vitamina C, E si betacaroten precum sunt: morcovii, spanacul, ardeii rosii, citrice, migdale, care sunt de ajutor pielii in procesul de refacere.

Afectiuni care se pot agrava odata cu expunerea la soare

• Alunitele isi pot modifica forma si se pot transforma in cancer de piele, de aceea este indicat ca persoanele care au multe alunite pe corp sa nu stea la soare, mai ales in intervalul 11.00 si 17.00.

• Eczemele pot fi si ele agravate de expunerea la soare. Mai sensibile sunt persoanele care au alergii la soare. Ele se pot confrunta si cu eruptii cutanate, deoarece caldura in exces si soarele pot agrava eczemele de pe piele. Alergia la soare este o afectiune in care o persoana dezvolta o hipersensibilitate la lumina soarelui.

• Insolatia este o alte problema medicala care apare in cazul in care o persoana a stat prea mult timp in soare. Principalele simptome sunt: senzatia puternica de sete, greata si stari de voma, uneori fiind prezenta si febra.

• In perioadele caniculare, expunerea prelungita si neprotejata la razele ultraviolete determina trezirea virusului herpesului. De aceea persoanele care au acest virus trebuie sa stea cat mai putin la soare, iar cand sunt la plaja sa utilizeze creme de protectie solara sau sa-si acopere zona bucala unde de regula apare herpesul bucal cu un plasture steril.

• Petele batranetii, sau altfel spus, denumirea data petelor maronii care apar pe piele, de cele mai multe ori pe fata sau pe gat, dupa 40 de ani se accentueaza la soare. Acestea au legatura cu inaintarea in varsta, dar si cu statul necontrolat la soare, explicatia consta in faptul ca secretia de melatonina care ne protejeaza de actiunea nociva a ultravioletelor scade.

• Melanomul malign, un cancer al pielii format din melanocite.Este confirmat faptul ca expunerea excesiva la soare poate duce la aparitia unui melanom, cel mai grav cancer cutanat.

• Cuperoza sau rozaceea se manifesta prin aparitia unor eruptii, a unor pete rosii, aspre la nivelul fetei, indeosebi pe obraji, nas, frunte. Printre factorii care pot agrava rozaceea se numara si excesul de soare.

• Keratoza actinica este o alta afectiune agravata de soare. Aceasta se observa mai ales la atingere deoarece produce anumite excrescente solzoase. Trebuie sa mergi la medic indata ce le observi pe piele.