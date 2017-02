Masuri pentru a trata laringita si cum poate fi prevenita

Laringita este o inflamare a mucoasei laringelui, cauzata de obicei de o bacterie sau de un virus. Ea duce la pierderea temporara a vocii sau la raguseala. Afectiunea se poate croniciza atunci cand nu este tratata corespunzator.

Cei mai expusi laringitelor sunt copiii. Cu cat varsta acestora este mai mica, cu atat evolutia poate fi mai rapida, boala agravandu-se si din cauza calibrului ingust al cailor respiratorii.

Cauze Sus

Exista o serie de factori favorizanti pentru aparitia laringitei:

- o infectie la nivelul tractului respirator superior;

- sinuzita (inflamarea sinusurilor);

- iritarea corzilor vocale ca urmare a suprasolicitarii vocii;

- refluxul gastro-esofagian;

- alergii;

- fumatul, inclusiv cel pasiv;

- expunerea la noxe, substante iritante.

Simptome Sus

- dureri in gat;

- raguseala;

- senzatie de iritatie in gat;

- nevoia de tuse, pentru curatarea gatului;

- modificari ale tonalitatii vocii;

- dificultati la inghitire;

- tuse seaca sau tuse cu expectoratie cu sange;

- respiratie grea, suieratoare;

- febra moderata;

- oboseala;

- coloratie albastra in jurul buzelor.

Tratament Sus

Specialistul ORL este cel care stabileste diagnosticul laringitei acute sau cronice, in baza simptomatologiei si a examenului clinic. O endoscopie laringiana este utila in acest caz. Aceasta procedura ajuta la vizualizarea mucoasei inflamate, rosii, cu secretii aderente la nivelul corzilor vocale.

Laringita acuta dureaza, de obicei, cateva zile. Raguseala dispare lent. Uneori pot insa sa apara si complicatii de tipul edemului laringian pana la abces laringian de obicei la pacientii cu imunitate scazuta sau multiple patologii asociate.

Repaosul vocal total este esential pentru tratarea laringitei. Nu se recomanda nici vorbitul in soapta, intrucat acesta provoaca un stres si mai mare corzilor vocale. E indicat inclusiv repaos la pat, la o temperatura medie de 22 de grade Celsius, cu aerul umidificat.

Hidratarea este foarte importanta. Se consuma multe lichide, ceaiuri si sucuri naturale. Sunt interzise, in schimb, alimentele prea reci sau prea calde, alimentele iritante, condimentele, mancarurile acide si fructele. Bauturile calde pot avea efect calmant.

Medicul poate recomanda aerosoli cu antibiotice si administrare de antiinflamatorii. In cazurile complicate, cu lipsa de aer, este necesara spitalizarea sub supraveghere de specialitate pana la traheostomie (deschiderea traheei).

Pana la vindecarea laringitei trebuie renuntat complet la fumat si la consumul de bauturi alcoolice.

Preventie Sus

Cel mai bun tratament pentru orice boala este prevenirea ei. Profilactic, trebuie respectata o buna igiena personala, incepand de la spalatul mainilor si al dintilor.

Intrucat cea mai frecventa cauza a laringitei este preventia, trebuie luate toate masurile de a evita contactul cu persoane care sufera de infectii ale cailor respiratorii superioare. Acestea sunt foarte contagioase.

Tot preventiv, in cazul in care exista precedent sau o predispozitie pentru laringita, se va evita fumatul, atat cel activ, cat si cel pasiv.

O hidratare eficienta are rolul de a preveni iritatiile mucoasei laringelui.